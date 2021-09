Leicester-Napoli 2-2, la moviola CorSport: c'è qualche sbavatura nella gestione di alcuni cartellini da parte di Tiago Martins

Napoli calcio - La moviola del Corriere dello Sport per Leicester-Napoli:

"Prestazione positiva per l’arbitro portoghese Tiago Martins, anche se c’è qualche sbavatura sulla gestione di alcuni cartellini. Dopo 4’ di gioco c’è un contatto tra Perez e Koulibaly in area azzurra, ma è un normale contrasto di gioco: giusto non fischiare. Al 14’ Iheanacho sbraccia parecchio e trattiene Fabian, manca un giallo per il nigeriano. Al 21’ Ndidi entra in maniera decisa su Anguissa, il direttore di gara opta per il giallo: intervento ruvido ma non da rosso diretto. A dieci minuti dal termine del primo tempo il Leicester chiede un calcio di rigore, ma l’anticipo di Insigne è regolare e nettamente sul pallone. L’episodio chiave del match è al 15’ del secondo tempo, quando Daka segna il gol del 2-0: l’attaccante del Leicester è leggermente avanti al momento del passaggio di Tielemans, il Var richiama Martins e dopo la revisione la rete viene giustamente annullata. Al 31’ del secondo tempo Soyuncu rischia grosso, il difensore turco stende Ounas ai 25 metri: situazione al limite, ma c’è un compagno che stava tornando sull’azione. In pieno recupero il Leicester rimane in dieci uomini a causa dell’espulsione di Ndidi: doppio giallo e rosso dopo un fallo tattico, il centrocampista delle Foxes nemmeno protesta".