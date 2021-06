"Lei parla a nome della Lazio o della Salernitana?", scontro in Lega tra Dal Pino e Lotito

Serie A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta i momenti di tensione che ci sono stati ieri tra Lotito e Dal Pino in Lega: "il caso Salernitana, esclusa dagli inviti dell’assemblea di A: due squadre dello stesso proprietario non sono ammesse e sul mancato invito il parere legale della Figc è in linea con la decisione della Lega, nonostante la solita minaccia di cause da parte di Lotito. «Da squalificato non può parlare» ha intimato Dal Pino a Lotito, per questo zittito una prima volta: le questioni sollevate non erano effettivamente compatibili con la sua condizione di inibito. E ancora: «A che titolo parla, da presidente della Lazio o della Salernitana?». La replica, tra le urla e in imbarazzo: «Della Lazio»".