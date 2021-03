Leggo - Fonseca al doppio bivio: Shakthar e Napoli sono decisive

Napoli - Il quotidiano Leggo scrive sull'importanza del doppio impegno in Europa League e poi con il Napoli per Fonseca:

"Ma battere Gattuso è obbligatorio per sperare nella Champions anche se i precedenti non sorridono al portoghese solitamente sconfitto contro quegli allenatori che già gli hanno dato una lezione in precedenza: da Gasp a Pioli passando per D'Aversa o Inzaghi. Un bivio importante per il tecnico che continua a non convincere a pieno la società e che a fine stagione potrebbe lasciare la capitale. Sarri è in pole per sostituirlo ma lo stesso Fonseca si guarda intorno e ha già ricevuto l'interesse di tre club tra cui il Benfica. A Kiev la Roma almeno riavrà per la prima volta i suoi tifosi a un anno di distanza".