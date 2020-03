Lega Serie A, si chiederà ad Infantino di prolungare il mercato estivo fino ad ottobre! Modifiche anche per la sessione invernale

Ultime notizie calcio Napoli - Il Coronavirus sta mettendo a nudo tutte le fragilità del sistema calcistico, a livello nazionale ma anche internazionale. Come sottolineato da TuttoSport oggi in edicola, l'assemblea dei presidenti di Serie A che si è tenuta ieri ha inoltrato alla FIGC alcune richieste tra cui quella di chiedere a Gianni Infantino, numero uno della FIFA, un prolungamento della sessione di mercato estiva fino a fine settembre o inizio ottobre nel caso in cui i campionati dovessero riprendere e concludersi a luglio. Contestualmente, poi, sarebbe ridotta la sessione invernale, troppo vicina a quella estiva. Sarà trattata a livello internazionale anche la questione dei tagli degli stipendi, mentre la Lega Serie A chiederà al Governo nazionale misure per realizzare questi stessi tagli: un complesso sistema di sgravi, rateizzazioni e sospensioni di emolumenti contributivi, fiscali e assicurativi. In ogni caso di questo si tornerà a parlare nella giornata di domani.

Gianni Infantino FIFA