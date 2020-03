Lega A spaccata, Tuttosport: Napoli e Lazio vorrebbero riprendere subito gli allenamenti, oggi altro confronto

Notizie Napoli calcio. L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto circa la situazione dei club di Lega A in questo momento di agitazione a causa dell'emergenza Coronavirus. Ecco le ultime in vista di un nuovo confronto tra le parti:

"Prendete Juventus e Inter, per esempio: due settimane erano su fronti opposti riguardo alla decisione di giocare la partita a porte chiuse (anche se, in realtà, a Torino hanno fatto molto meno chiasso dal punta di vista mediatico) e ora, a pochi giorni di distanza, si ritrovano invece sulla stessa barricata a difendere un principio: dilazionare la data di ripresa degli allenamenti. Sull’altro fronte, quello di chi invece è deciso a ripartire lunedì, sono schierate la Lazio, il Napoli e, seppur con meno determinazione, il Cagliari. Con Udinese, Bologna e Lecce che hanno già ammorbidito la loro posizione. Questi due fronti si “confronteranno” oggi nel corso di uno dei tanti “tavoli di lavoro” organizzati dalla Lega di Serie A per mantenere monitorate le varie situazioni legate alla sospensioni del campionato".