Lecce, Donati: "La Serie A è una barzelletta. Copiamo la Bundes o non ripartiremo"

Serie A - Giulio Donati, difensore del Lecce ma con un lungo passato in Bundesliga, ha parlato al Corriere dello Sport dopo il ritorno in campo nel campionato tedesco: "In Serie A siamo fermi al chiacchiericcio mentre in Germania ripartono e non è un caso. In Italia in due mesi e mezzo non è stata lavorata nessuna strategia chiara, stiamo diventando una barzelletta. Questa situazione di eterna attesa è mortificante per noi e per tutti coloro che lavorano nel calcio. L'immagine che stiamo dando all'estero è imbarazzante". Il giocatore giallorosso ha un'idea precisa anche sui possibili nuovi contagi: "Diciamoci la verità: se aspettiamo il contagio zero allora ricominciamo a settembre, forse". Sulla ripartenza del campionato italiano: "Ho meno certezze di prima. Abbiamo già perso molto tempo. Visto che non siamo stati capaci di prendere una decisione, almeno copiamo gli altri. Non dovrebbe essere difficile".