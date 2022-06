Lecce, Corvino: "Il Napoli tecnicamente la più forte lo scorso anno: condivido la strategia del club di ADL"

Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica del Lecce, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco i passaggi più importanti evidenziati da CN24.

Ecco le parole di Corvino:

Il calcio italiano è in parabola discendente: spiegazioni?

«Siamo troppo fermi negli investimenti sulle infrastrutture, nelle politiche giovanili, manca una strategia federale ben precisa. Peccato perché in Italia abbiamo grandissimi allenatori e siamo i migliori a livello di dirigenti. Peccato che a volte i presidenti non diano loro fiducia e si inseriscano nelle trattative, creando una sovrapposizione di ruoli che non giova a nessuno».

Anche Roma e Napoli non hanno fatto finora grandi passi...

«I giallorossi hanno la garanzia Mourinho e un manager di livello come Tiago Pinto: il loro mercato sarà all’altezza. A Napoli sembra che regni la calma piatta ma forse era la squadra più forte dal punto di vista tecnico dello scorso campionato: giusto non avere fretta».