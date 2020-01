Le pagelle di Milik in Napoli-Fiorentina: "Soffre di una solitudine che per certi tratti indurrebbe alla tenerezza"

Ultimissime calcio Napoli - Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani questa mattina in edicola per Arek Milik al termine di Napoli-Fiorentina

Gazzetta dello Sport - 4,5. E' stretto nella morsa Pezzella-Caceres e non vede un pallone. Viene servito poco.

Corriere dello Sport - 5. E' suo il gesto tecnico più bello del Napoli, una "spaccata" volante che consente a Dragowski di fare la parata più impegnativa della serata. Ma finisce lì la sua partita. E' poco, troppo poco.

Il Mattino - 4,5. Mai in partita,un po’ perché i compagni non lo assistono e un po’ perché i due palloni che gli capitano li sfrutta malissimo. Soffre di una solitudine che per certi tratti indurrebbe alla tenerezza. Lì davanti, solo soletto non sa manco lui cosa deve fare per rendersi utile alla causa. Del tutto estraneo alla manovra.

Tuttosport - 5. Braccato costantemente tra i tre centrali. Divide i demeriti con i compagni che lo abbandonano.