Le grandi manovre di Spalletti sono appena cominciate, Repubblica: novità in vista per Lobotka e Elmas

Napoli Calcio - Il Napoli studia l’opportunità migliore per aggiungere centimetri e forza fisica al centrocampo. In organico ci sono ancora Fabian, Demme, Lobotka ed Elmas. La decisione spetterà a Luciano Spalletti che vorrà valutarli quantomeno nel ritiro a Dimaro-Folgarida, come racconta Repubblica.

"Lobotka era stato seguito dal tecnico quando giocava nel Celta per la capacità di impostare bene il gioco, quindi potrebbe avere una chance nella Val di Sole per provare a ritagliarsi uno spazio nel nuovo Napoli. Elmas finora è stato utilizzato come jolly, ma potrebbe essere impostato da Spalletti da trequartista nel 4-2-3-1 e da esterno offensivo. Le grandi manovre sono appena cominciate"