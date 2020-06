Le esequie della sorella di Gattuso, oggi il tecnico si sposta in Calabria. De Laurentiis invierà una corona di fiori

Ultime notizie calcio - Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, oggi ci sarà l’ultimo alla sorella di Gennaro Gattuso. Francesca è scomparsa martedì scorso prematuramente a 37 anni nell’ospedale di Busto Arsizio per una grave malattia. Dal quotidiano si legge:

I funerali si terranno alle 16,30 a Schiavonea, Gattuso guiderà stamattina l’allenamento degli azzurri a Castel Volturno e poi si metterà in auto per raggiungere la Calabria. Giorni di infinito dolore per Gattuso, tutto il mondo del calcio si è stretto intorno a lui: tantissimi i messaggi ricevuti da altri club, allenatori, calciatori, a cominciare ovviamente dagli azzurri, che non potranno essere presenti perché sono sottoposti a rigidi controlli in vista del ritorno all’attività agonistica prevista per sabato 13 in Coppa Italia contro l’Inter. Il presidente De Laurentiis invierà una corona di fiori.