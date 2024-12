Lazio-Napoli, programma trasferta inedito: gli azzurri partiranno direttamente giovedì e dormiranno a Roma

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta alcuni dettagli in merito alla trasferta della SSC Napoli verso Roma per la sfida di giovedì contro la Lazio. Gli azzurri infatti stravolgono i soliti programmi di trasferta e partiranno giovedì mattina alla volta della capitale:

"Alle porte c’è il doppio confronto ravvicinato contro la Lazio che non vedrà la presenza del tifo organizzato in entrambe le gare. I tifosi napoletani residenti in Campania non potranno recarsi all’Olimpico, quelli biancocelesti che vivono nella Regione Lazio non avranno domenica l’opportunità di supportare la propria squadra del cuore nel settore ospiti del Maradona.

Il Napoli vivrà la trasferta di Roma con un programma particolare: partenza giovedì mattina in treno e ritorno venerdì. Gli azzurri non trascorreranno la notte della vigilia nella capitale ma non rientreranno subito a Napoli dopo la sfida.

Contro la Lazio all’Olimpico sarà un dentro-fuori ad eliminazione diretta, in caso di parità al triplice fischio finale ci saranno direttamente i calci di rigore".