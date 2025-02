Napoli - Ci sarà un bel colpo d'occhio allo stadio Olimpico per Lazio-Napoli. Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

"Oltre 40mila presenze assicurate per la sfida col Napoli, una degna cornice di pubblico, continuerà a crescere anche oggi con l'obiettivo di toccare quota 45.000. A ieri sera, ai 29.036 abbonati si erano aggiunti oltre 11.000 tagliandi venduti, compresi i tifosi napoletani residenti nel Lazio (per quelli in Campania è stata vietata la vendita dei biglietti)".