Lazio-Napoli, CorSport: Conte pensa ad un primo turnover negli ottavi di Coppa Italia

Notizie Napoli calcio. Non solo il campionato, giovedì prossimo 5 dicembre il Napoli sarà di scena all'Olimpico contro la Lazio per gli ottavi di finale di Coppa Italia (gara unica).

Per Lazio-Napoli di Coppa Italia, come riportato dal Corriere dello Sport, Conte sta pensando ad un po' di turnover:

Ieri Antonio Conte ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione: verso il Toro, insomma, soltanto l’imbarazzo della scelta ma anche il sospetto fondato che un po’ di turnover possa andare in scena più che altro in occasione della sfida secca degli ottavi di Coppa Italia con la Lazio, in programma giovedì prossimo all’Olimpico.