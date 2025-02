Lazio-Napoli, Conte ha scelto il sostituto di Neres! Tornerà titolare dopo 6 mesi

“Per Raspadori è l’ultima chance”, titola così Il Mattino oggi in edicola. E' infatti è lui il designato per sostituire David Neres infortunato e giocare titolare domani in Lazio-Napoli.

Lazio-Napoli, Raspadori titolare dopo quasi sei mesi

Come infatti riporta il quotidiano, del resto non c’è tempo e né spazio per esperimenti e così Antonio Conte opta per le certezze. A partire dal modulo col ritorno al passato per un 3-5-2 e affidandosi appunto all’ex Sassuolo che agirà come seconda punta accanto a Romelu Lukaku. Una posizione che ha sempre voluto ricoprire ma che non ha mai potuto fare in azzurro per una serie di esigenze e gerarchie.

Una chance importantissima per il 25enne che non gioca titolare da quasi sei mesi: l’ultima volta il 31 agosto in Napoli-Parma. Sperando di riaccendersi contro i biancocelesti che di solito gli hanno portato fortuna in carriera. Contro di loro, per esempio, Raspadori ha segnato la prima rete in Serie A. Poi altre gioie sparse.