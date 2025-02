Lazio-Napoli: c'è un dato che fa ben sperare la squadra di Conte all'Olimpico

Ultimissime Lazio-Napoli: c’è un dato poco confortante per i biancocelesti in vista del match di domani all’Olimpico.Â

Lazio-Napoli, biancocelesti male quest'anno contro le bigÂ

Ecco quanto riporta La Repubblica oggi in edicola: "Il tecnico e Castellanos vogliono entrambi invertire la tendenza con le big: appena 8 punti nelle 8 partite giocate con le prime otto in classifica, più il derby perso. Solo il Milan ha fatto peggio, con una media di 0,75 punti a gara negli scontri diretti. Chiaro che la Lazio debba cambiare marcia in questo tipo di sfide se vuole centrare la qualificazione in Champions League".Â