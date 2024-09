Lavori Stadio Maradona, è caos: Bologna può soffiare gli Europei a Napoli

Napoli - Clamoroso colpo di scena in vista degli Europei 2032 in Italia, perché è stato avviato un altro progetto importante nella città di Bologna per il nuovo stadio e potrebbe essere scelta proprio Bologna come altra città ad ospitare gli Europei 2032, beffando Napoli e lo Stadio Maradona che sono nel caos più totale. Ancora in alto mare, come riporta Il Mattino, la questione dello stadio Maradona, la sua ristrutturazione o il rifacimento totale in funzione di Euro 2032, è sempre più una vicenda nazionale e sempre meno locale.

Infatti il sindaco Gaetano Manfredi attende nel giro di un paio di settimane la convocazione a Roma da parte del ministro dello Sport Andrea Abodi al tavolo governativo sugli Europei di calcio. Tavolo dove siederà anche il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il Governo vuole Napoli a tutti i costi nel lotto delle 5 città che ospiteranno la kermesse calcistica continentale.

Al momento però le strade di Comune e Ssc Napoli sono due percorsi paralleli destinati a non incontrarsi mai. Il Patron vuole che il Comune gli venda il Maradona. Opzione prevista dalla leggi sugli stadi varata da Governo ormai due anni fa. Opzione appunto non un obbligo. Manfredi invece preferisce un'altra formula: una concessione lunga fino a 90 anni che include anche le aree esterne all'impianto di Fuorigrotta. Per il sindaco la strada della vendita dell'impianto di Fuorigrotta è più difficile sotto il profilo amministrativo e anche politico.