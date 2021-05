Lavori al Konami Training Center, De Laurentiis a Castel Volturno per renderlo funzionale per Spalletti! Repubblica - Restano da definire le date di Castel di Sangro

Ultime notizie calcio Napoli - Nella giornata di ieri, Aurelio De Laurentiis è stato a Castel Volturno. Piccoli lavori di ristrutturazione erano già previsti al Training Center dopo l'accordo con Konami e il patron della SSC Napoli ne sta progettando i dettagli. Certo però che sarà su 'misura' per Spalletti. Intanto, resta da definire anche la seconda parte del ritiro estivo, dopo la conferma dei dieci giorni a Dimaro-Folgarida.

I dettagli, li fornisce l'edizione odierna di Repubblica:

"De Laurentiis, intanto, sta lavorando su più fronti. Ieri mattina il presidente è stato al Training Center di Castel Volturno ( dal primo luglio cambierà denominazione e si chiamerà Konami) per una ristrutturazione della sede. Un maquillage sarà effettuato nel corso di questi mesi proprio per renderla più funzionale alle esigenze di Spalletti. Non ci saranno cambiamenti radicali, ma una rinfrescata sì. In agenda anche diverse riunioni. Bisogna ancora ufficializzare le date del ritiro a Castel di Sangro, secondo step della preparazione estiva dopo i dieci giorni di Dimaro-Folgarida (15-25 luglio)".