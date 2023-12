Lautaro Martinez da record in trasferta: spunta una statistica da urlo

Notizie calcio. Lautaro Martinez è l'attuale capocannoniere della Serie A e sarà il pericolo numero uno per la difesa del Napoli nella gara in programma domani sera al Maradona.

Napoli-Inter, Lautaro Martinez da record: il dato

L'inizio di stagione di Lautaro è stato da incorniciare, autentico trascinatore della squadra di Inzaghi a suon di gol. L'argentino punta al titolo dei cannonieri che appartiene ad Osimhen e al momento non sembra avere rivali: come riportato dal Corriere dello Sport, nell’anno solare 2023 ha segnato 27 reti, in questo campionato è a quota 13 e ha una frequenza di un gol ogni 90 minuti.

Ciò che stupisce ulteriormente, però, è il ruolino di marcia in trasferta del centravanti argentino: lontano da San Siro il capitano dell’Inter esulta ogni 56 minuti, sommando campionato ed Europa. La difesa del Napoli è avvisata, servirà massima concentrazione per arginare la fame di gol di Lautaro Martinez.