La Verità attacca Insigne: lascia Napoli per un campionato di figurine. Poi dicono che i soldi non sono tutto

Calcio Napoli - Il quotidiano La Verità attacca Lorenzo Insigne reo di aver scelto un campionato di figurine anziché provare a restare a Napoli oppure in un torneo europeo più competitivo.

Ecco cosa scrive La Verità:

"C’è chi a 30 anni diventa un top player (Ivan Perisic) e chi va a farsi un tiro a giro a Toronto. Come Lorenzo Insigne, che lascia Napoli per un campionato di figurine mentre la sua carriera sarebbe ancora aperta a ben altre soddisfazioni. Guadagnava 4,5 milioni, si è fatto convincere per 15 milioni di dollari. Poi dicono che i soldi non sono tutto nella vita”.