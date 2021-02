La variante inglese dilaga in Italia: ce l'ha 1 positivo su 3! Contagia il 38% più del coronavirus normale

Ultime notizie Covid-19. Oggi La Repubblica fa il punto sulla diffusione in Italia della variante inglese del coronavirus, che sta prendendo piede molto velocemente nel nostro Paese. Al momento, il Cts stima che circa il 30-35% dei nuovi casi di infezione da Covid-19 siano legati alla mutazione inglese. Come spiegano gli scienziati, infatti, la variante inglese ha una contagiosità di circa il 38% superiore al coronavirus che ha circolato in Italia fino ad ora.

Variante inglese in Italia

La variante in molte grandi Regioni rappresenta oltre un terzo dei nuovi contagi. In Toscana è al 35, in Puglia e in Emilia al 38%. Ci sono poi realtà, come Marche, Umbria e Molise, dove ha superato il 50%. Ma c'è un forte rischio anche per la Regione Campania, dove nelle ultime settimane si è osservato un aumento costante dei casi. Potrebbero entrare in zona arancione anche Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana, Liguria e Provincia di Trento. Le cose, invece, vanno molto meglio in Val d'Aosta che potrebbe diventare addirittura zona bianca, mentre in molte Regioni si potrebbe optare per zone rosse locali.