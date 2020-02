La UEFA vuole mettere un freno alle plusvalenze fittizie! Per il Napoli 240mln dal 2014, Higuain al top [GRAFICO]

Notizie calcio Napoli - La UEFA vuole mettere un freno alle plusvalenze fittizie e, in generale, al dilagante trading dei calciatori. Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, a Nyon studieranno una norma da inserire nel regolamento del FFP che avrà, quindi, un impatto su tutte le squadre nel giro delle coppe europee. Anche, e soprattutto, quelle italiane.

Caso plusvalenze, quante ne registra la Serie A?

In Serie A i maggiori incassi degli ultimi anni sono stati realizzati da Roma e Juventus. Nel 2018-19 i giallorossi hanno registrato 130 milioni rinunciando a Alisson, Manolas, Pellegrini, Strootman; i bianconeri 127 con Spinazzola, Caldara, Audero, Mandragora, Sturaro, Orsolini e Cerri. Ne sa qualcosa l’Inter, avvezza ormai a micro-cessioni di ragazzi del vivaio per raggiungere la fatidica somma: 40 milioni nel 2018-19 con Pinamonti, Vanheusden, Adorante, Sala, Zappa e altri. Per il Napoli dal 2014-15 al 2018-2019 240 milioni di euro, con Higuain plusvalenza più alta a quota 86 milioni di euro.