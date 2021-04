Notizie Calcio - Clamoroso in casa Juventus: Andrea Pirlo rischia l'esonero in questo rush finale di campionato. Lo riporta La Stampa. Secondo quanto riferisce il quotidiano piemontese, il tecnico bianconero sarebbe a rischio già per la prossima trasferta in Friuli contro l'Udinese. In caso di pesante disfatta, infatti, la società proverebbe a salvare il salvabile con una mossa della disperazione che consegnerebbe la panchina nelle mani di Igor Tudor.