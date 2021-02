Napoli - L'edizione odierna de "La Stampa" scrive sul momento delicato in casa Napoli: "De Laurentiis, furioso, considera il ritorno di Mazzarri (o di Benitez, restio però a subentrare) e potrebbe decidere di anticipare la svolta in agenda a fine stagione. ogico che Gattuso, già sull’uscio dell’Europa League e con la bocca tappata dal club, rischi di vedere scivolare via anche l’ultimo obiettivo, il 4° posto ora a 3 punti. Sarebbe un fallimento da 150 milioni".