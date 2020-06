La Stampa - Alta tensione Juve, Sarri taglia Pjanic: battibecco in allenamento

Ultime notizie calcio. L'edizione odierna de La Stampa racconta la tensione che c'è in casa Juve: "Maurizio Sarri ha deciso di fermare Miralem Pjanic dopo le prime due partite della Juventus, coincise con due prestazioni negative del regista bosniaco. Un “taglio” figlio delle prove incolori del giocatore e della trattativa che da tempo lo vede mentalmente più a Barcellona che a Torino. In queste settimane, però, non ci sono stati chiarimenti e, anzi, in un allenamento c’è stato anche un momento di tensione tra calciatore e allenatore"