La Serie A tutta al Centro Sud per ridurre il rischio Covid? Gazzetta rivela: idea molto concreta! Napoli, Bari e Palermo pronte ad ospitare i club

Serie A - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport starebbe prendendo corpo l'idea di far ripartire il campionato facendo giocare tutte le squadre nelle zone dove si il contagio è stato molto contenuto. Chiaramente la zona individuata sarebbe quella del Centro-Sud come si legge nella rosea:

"Dunque si torna a discutere dell’ipotesi di allenarsi e giocare solo nei territori dove il rischio dei contagi (si spera) possa essere molto limitato. Se ne parla peraltro anche in Premier League. Fino a qualche tempo fa, la prospettiva era stata scartata per la sua complessità logistica (le squadre del nord non dovrebbero solo giocare in altri stadi, ma anche trovare un nuovo centro di allenamento dove realizzare il «gruppo squadra»). Ma si pone sempre il tema di ridurre il più possibile il rischio, coscienti che una positività potrebbe stoppare tutta l’operazione ripartenza. Anche se la Lega di A resta scettica su questo scenario. In ogni caso, lo schieramento dei possibilisti è diventato più numeroso. Bari, Napoli, Palermo. Sono tre grandi città, sono tre città che potrebbero ospitare la ripartenza del campionato se il progetto di un torneo in sicurezza in zone vicine al contagio zero dovesse prendere forma".