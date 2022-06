La Roma rifiuta Mertens, CorSport: chiede troppo tra ingaggio e commissioni

Calciomercato Napoli - La Roma dice no a Mertens. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive come i giallorossi si siano sfilati dalla corsa all'attaccante belga che il prossimo 30 giugno, in mancanza di rinnovo, si svincolerà dal Napoli a parametro zero.

La Roma rifiuta Mertens

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport: