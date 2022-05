La reazione di Spalletti allo striscione fuori al Maradona: il retroscena

Calcio Napoli - Come avrà reagito Spalletti allo striscione apparso fuori al Maradona? L'edizione odierna del Corriere dello Sport descrive lo stato d'animo dell'allenatore del Napoli quando ha saputo e soprattutto visto quel messaggio all'esterno dell'impianto sportivo di Fuorigrotta.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sulla reazione di Spalletti allo striscione:

"È trascorsa una notte, una brutta notte, e Luciano Spalletti non riesce proprio a farsene una ragione: non se lo spiega, non comprende davvero il motivo di quello striscione apparso mercoledì all'esterno del Maradona, nel bel mezzo della finale di Coppa Italia, e come lui tante, tantissime persone: giocatori, dirigenti, tifosi indipendenti e tifosi organizzati. La qualificazione alla prossima Champions è già in tasca da due giornate, a due giornate dalla fine di un campionato che il Napoli ha sognato di vincere fino alla fatal Fiorentina, eppure per una fetta di quello stesso tifo da curva che ieri ha fatto sapere di essere molto sorpreso dal durissimo messaggio spedito al signor Luciano, bisognerebbe rifondare partendo dall'allenatore".