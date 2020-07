La raccomandazione di Gattuso alla squadra nella rifinitura: "Vi voglio concentrati in tutti gli istanti della gara"

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport: "Negli ultimi due giorni ha portato i calciatori altrettante volte in sala video, per mostrare pregi e difetti degli avversari. «Vi voglio concentrati in tutti gli istanti della gara», ha battuto molto su questo tasto e stasera dovrebbe dare corpo ad un altro turnover, con 5 volti nuovi rispetto al match col Genoa: tornano Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Zielinski e Callejon, fuori Meret, Hysaj, Manolas, Elmas e Politano, perchè l’8 agosto a Barcellona vuole vedere un Napoli al massimo della condizione e con qualche caso risolto tra i calciatori che devono rinnovare il contratto".