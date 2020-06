Ultime notizie Serie A. Mino Raiola, agente di Mario Balotelli, lancia una pesante accusa tramite l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Hanno discusso per settimane dei protocolli medici e ora si consente a una società di ignorarli solo per poter lasciare a casa un calciatore. Per colpire uno si mette a rischio tutta la squadra. A me risulta che il Brescia è l’unica società di Serie A che non ha ancora fatto fare il tampone a un proprio calciatore".

Mino Raiola accusa il Brescia