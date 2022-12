La Nazione Decreto salva-calcio, Fiorentina furiosa, Commisso ha già saldato i debiti e pretende punizioni per gli insolventi

L'edizione odierna de la Nazione torna sull'approvazione del Decreto Salvacalcio. Una vittoria di Claudio Lotito per l'ammortamento dei costi per le società sportive: una "conquista" di cui non beneficerà la Fiorentina

Il club viola ha già saldato per tempo il suo debito (15 milioni circa). La linea della società di Rocco Commisso rimane la stessa: "il disappunto nella sede viola è accentuato. La Fiorentina ritiene che così facendo non sia garantita la regolarità del campionato. Avrebbe voluto che il termine di domani fosse rimasto definitivo ed avrebbe preteso pene e penalizzazioni per gli insolventi".