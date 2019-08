La moviola di Gazzetta: Hysaj-Ribery, nel finale c'è fallo! Inspiegabile che Massa non abbia dato nemmeno la punizione

Notizie Calcio Napoli - Prima che si trasformi in uno spot bellissimo per la Serie A, Fiorentina-Napoli mette subito in mostra gli effetti della nuova disciplina sui tocchi di mano e l’ennesimo equivoco sul mancato utilizzo della Var per episodi che rivisti al replay assumono i contorni del «chiaro ed evidente errore». Vi proponiamo uno stralcio della moviola della Gazzetta dello Sport.

Hysaj-Ribery, nel finale c'è fallo