La giustizia sportiva non è uguale per tutti: i principi disattesi nel caso Acerbi-Juan Jesus

La decisione che ha assolto Francesco Acerbi dall’accusa di un insulto razzista a Juan Jesus presenta alcune singolarità, rilevate dalla giurista Vitalba Azzollini su Domani.

Il giudice ha disatteso un principio consolidato nel procedimento sportivo, a cui basta «un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito» per arrivare alla condanna.

“Il livello di certezza probatoria necessario per ritenere un soggetto colpevole in un giudizio sportivo è diverso da quello richiesto in un giudizio penale. Per arrivare alla condanna nel procedimento disciplinare sportivo non serve la «certezza assoluta della commissione dell’illecito» (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni Unite, n. 34/16).

È sufficiente un livello di prova «superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio». Dunque, basta «un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito» (Sez. Un., n. 6/2016) o, per dirla in altro modo, un «confortevole convincimento» (Sez. Un., n. 93/17)”