La frase magica che Kvaratskhelia aspettava da un anno gli è stata detta da ADL in persona

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera fa il punto della situazione in merito al futuro di Khvicha Kvaratskhelia:



"Umore disteso, ma anche maggiore forza contrattuale per decidere il suo futuro. Si è passati dal «me ne voglio andare» (il Psg lo copre d’oro) al «ne possiamo parlare». La frase magica, quella che Kvara aspetta da un anno gli è stata detta di persona: «Sei centrale nel nostro progetto». Non solo gloria, evidentemente. Ma soldi e anche tanti, quelli che il georgiano avrebbe già voluto quando è stato protagonista dello scudetto.

Da un milione e mezzo, l’esterno passa a cinque più bonus: l’offerta di De Laurentiis è di quelle massime, ma il problema va risolto".