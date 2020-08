La Digos ferma il Falco contro il Napoli: "Ho provato a convincerli che non avrei mai fatto nulla di male", gettò in faccia a Higuain una sciarpa

Ultime calcio Napoli - Nel Castel di Sangro è tesserato Mario Ferri, per tutti Falco, l'uomo che da tredici anni colleziona invasioni di campo.

Falco

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Pensava di poter giocare contro il Napoli ma si era scordato di un daspo rimediato il 6 aprile del 2017 quando entrò nel terreno di gioco durante la gara con la Juventus e gettò in faccia a Higuain una sciarpa. «Ho provato a convincerli che non avrei mai fatto nulla di male, ma la Digos mi ha detto che non potevo giocare». Ovviamente sono stati gli uomini della Digos di Napoli a segnalare la presenza e a impedire la beffa della sua presenza nel triangolare".