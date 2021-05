La difesa del Napoli cambia faccia, Il Mattino: Maksimovic andrà via, margini per un rinnovo last minute di Hysaj

Ultime mercato Napoli - Il reparto del Napoli dove sono previste le maggiori novità è quello difensivo, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Maksimovic è in scadenza, non ha rinnovato e andrà via. In pole position i turchi del Fenerbahce che sarebbero pronti ad offrirgli un quadriennale, il serbo in Italia è seguito dalla Fiorentina: un centrale difensivo che può giocare sia nella difesa a quattro che in quella a tre e nel Napoli ha anche ben figurato quando è stato schierato da terzino destro da Ancelotti. Elseid Hysaj non ha prolungato il contratto ma per lui potrebbero esserci ancora margini per un rinnovo last minute: ha disputato una stagione molto positiva ed è seguito da diversi club sia in Italia che all'estero”