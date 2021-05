CdM - La Curva A ha diramato un volantino e ha reso onore a squadra e allenatore, la B pronta ad accogliere il pullman con cori e striscioni

Napoli Calcio - La Curva A ieri ha diramato un volantino con cui ha reso onore all’allenatore e alla squadra, la B accoglierà il pullman all’esterno del Maradona e sono pronti due striscioni, uno da esporre all’arrivo degli azzurri e l’altro da lasciare in curva per la partita contro il Verona.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Gattuso ha chiesto alla squadra di provare ad indirizzare subito la partita per lasciare al Napoli in eredità la Champions League. Le scelte vanno nella direzione della continuità: confermati Meret tra i pali, Bakayoko in mezzo al campo a contrastare la fisicità della mediana di Juric, l’unica novità rispetto alla gara di Firenze è Lozano al posto di Politano dal primo minuto. Il Chucky all’andata segnò il gol del vantaggio illusorio dopo pochi secondi, poi il Verona ribaltò il risultato aprendo una crisi nei rapporti tra Gattuso e De Laurentiis che non è stata mai sanata completamente. La scelta di Lozano va nella direzione d’andare all’assalto del Verona, le cui caratteristiche sono note: pressing alto, intensità nei duelli a tutto campo e baricentro alto. Il Napoli vuole far male alla squadra di Juric colpendo in verticale, sfruttando l’attacco alla profondità di Osimhen e Lozano, che possono far male ai difensori gialloblù anche nei duelli individuali".