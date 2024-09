La carica dei 10 di Conte: già dieci azzurri a segno in 7 gare, tutti i nomi

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sull'impatto di Antonio Conte sulla squadra azzurra e sui 10 diversi calciatori già a segno:

"Il maleoscuro che aveva travolto i campioni d’Italia si era infatti ripresentato al Bentegodi (ko per 3-0) e persino un big mondiale della panchina come Antonio Conte era stato costretto a condividere per un pomeriggio la stessa sorte toccata nei mesi precedenti a Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona: i suoi tre colleghi che si erano inutilmente alternati al capezzale degli azzurri. Invece la crisi non era irreversibile e a distanza di un mese e mezzo scarso il tecnico leccese si trova a gestire addirittura una ventata insperata di euforia, che ha piacevolmente riportato il sorriso sul volto dei giocatori e dei tifosi. Tutto merito della prepotente striscia di risultati positivi collezionati da Di Lorenzo e compagni, risaliti in classifica al secondo posto in campionato e qualificati per gli ottavi di finale della Coppa Italia grazie alla goleada di giovedì notte al Maradona contro il malcapitato Palermo.

Persino il “Napoli 2” è stato capace di dare spettacolo e dai numeri arriva la conferma del momento magico di tutto il gruppo, con 10 giocatori diversi (Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Simeone, Lukaku, Anguissa, Buongiorno, Ngonge, Juan Jesus, Neres e McTominay) già andati a bersaglio dopo appena 7 partite ufficiali, tra il campionato e la Coppa Italia".