La Campania si arrende e si allinea alle decisioni nazionali sui richiami AstraZeneca

L'edizione odierna di Repubblica Napoli riporta le ultime notizie in merito alla campagna vaccinale in Campania:



"Il ministero della Salute risponde alla Regione: dagli studi informazioni rassicuranti sul mix di vaccini per gli under 60 Il governatore contesta:" Caos informativo". Il 21 Campania zona bianca ma i comitati di Chiaia: " No a feste illegali"

di Dario Del Porto La Campania si allinea alle disposizioni del governo sul mix di vaccini per gli under 60. È durato dunque solo due giorni il braccio di ferro del governatore Vincenzo De Luca con il ministero della Salute. Lunedì sera, a Palazzo Santa Lucia è arrivata la risposta degli esperti del ministro Roberto Speranza agli interrogativi contenuti nella lettera inviata domenica dall’Unità di crisi regionale. Nella, nota firmata dal direttore generale Giovanni Rezza, si ribadisce «l’opportunità » di somministrare ai cittadini con meno di sessant’anni, già vaccinati in prima dose con AstraZeneca, un richiamo con siero Pfizer. L’obiettivo è quello di « evitare le pur rare reazioni avverse riportate in giovani vaccinati» con AstraZeneca, tenuto anche conto della « possibilità che venga rafforzata la risposta » immunitaria adottando il «ciclo vaccinale misto»".