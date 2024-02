L'Unione Sarda - Luvumbo osservato speciale domani: il Napoli aveva chiesto informazioni nell'ultimo calciomercato

"Luvumbo osservato speciale". Così titola oggi L'Unione Sarda nelle pagine sportive. L'angolano non segna da ottobre e vuole bloccarsi con i partenopei. Tornato a febbraio dopo le fatiche della Coppa d'Africa, l'attaccante rossoblù resta una pedina fondamentale per Ranieri. con lui in campo - si legge sul quotidiano sardo - la squadra ha sempre uno sfogo sicuro, perché quando la palla arriva nella sua zona qualcosa capita sempre. E la gara con il Napoli per lui non è come le altre: tra i club che avevano chiesto informazioni su di lui a gennaio, infatti, c'era anche la società di De Laurentiis, che domani osserverà con attenzione un possibile oggetto del desiderio del prossimo mercato estivo.