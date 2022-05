L'ultima di Insigne al Mardona: tre iniziative, ecco come verrà omaggiato a Fuorigrotta

Napoli Calcio - Cala il sipario stagionale domani allo stadio Maradona. Ma soprattutto, sarà l’ultimissima di Lorenzo Insigne in maglia azzurra dopo 18 lunghi anni partendo dalla trafila nel settore giovanile.

Napoli-Genoa, il saluto di Insigne al Maradona

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, ci saranno alcune iniziative per omaggiare il capitano azzurro. Innanzitutto, prima del fischio d’inizio, il presidente Aurelio De Laurentiis gli consegnerà una targa commemorativa. Inoltre nel maxi schermo saranno trasmessi tutti i suoi gol di questi anni e dopo la partita, invece, Insigne dovrebbe rivolgersi direttamente ai tifosi con un discorso e un saluto finale. Nel frattempo sarà pienone a Fuorigrotta: tutto esaurito.