Serie A - Problemi in difesa per Davide Ballardini. Il tecnico del Genoa perderà Nikola Maksimovic per due mesi. Il centrale ex Napoli ha riportato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea prossimale del retto femorale anteriore. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Mazzata Maksimovic, lesione e stop di due mesi. Genoa, emergenza difesa".