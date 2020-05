Notizie - Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha rilasciato un'intervista a "Il Messaggero": "L’importante è che la conferenza dei presidenti delle Regioni ha siglato l’intesa. De Luca vuole solo distinguersi. Non ci sono test epidemiologici, come dice lui, per riaprire bar e ristoranti. Ma solo la valutazione generale di carattere medico che fanno le autorità territoriali. De Luca sta sottovalutando le capacità del suo sistema sanitario"