L'ex arbitro Orsato: "Il Var la mia kriptonite? Ci tengo a dire una cosa"

L’ex arbitro Daniele Orsato ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le dichiarazioni più interessanti evidenziate da CalcioNapoli24:

Rocchi le aveva proposto un altro anno in campo: è così? «È vero. Ma ho declinato subito. Avrei tolto partite ai miei colleghi, soprattutto ai più giovani. Non si fa. Nella mia vita arbitrale ho vissuto momenti fantastici. I Mondiali che mi ha dato Collina, gli Europei grazie a Rosetti, le gare di Champions e non dimentico Atalanta-Fiorentina col tributo finale. Non potevo tornare. E poi l’avevo promesso»

L’Aia non l’ha ancora contattata in maniera definitiva... «Aspetto. Ma so anche che serve attendere le elezioni»

Il Var era la sua “kriptonite”? «Ma no. Ero dispiaciuto nell’andare al Var perché ce l’avevo con me stesso: dovevo andare a vedere qualcosa che mi ero perso. Fra l’altro ho avuto spesso il miglior varista del mondo, Irrati: che posso dire a Irrati? Ma dai… Col Var, poi, non si sbaglia più»