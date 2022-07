L'effetto speciale del mercato del Napoli, ecco qual è: doppio colpo dal nord Europa

Per abbassare le temperature della torrida estate del calciomercato serviva qualcosa di speciale in casa Napoli. Anzi, serviva un effetto speciale come racconta l'edizione odierna de Il Mattino.

L'effetto speciale del mercato del Napoli

Il Napoli sembra averlo trovato con una chiave tutta particolare:

"Per far fronte al termometro che sale ci penserà la «spedizione» che arriva dal nord Europa. A inaugurare questo nuovo trend di mercato ci ha già pensato l'arrivo di Leo Ostigard. Il norvegese è approdato sul pianeta Napoli da qualche giorno e si sta integrando alla grande, ma a breve potrebbe essere raggiunto anche dal connazionale Ola Solbakken (seppur sarà un'operazione per il futuro)"

