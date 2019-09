L'editoriale di Sconcerti sul CorSera: "Elmas prima novità vera di questo campionato. La Juve è ancora di nessuno, l'Inter è più progetto che squadra"

Notizie calcio Napoli - L'editoriale di Mario Sconcerti sulle pagine del Corriere della Sera: "L’Inter è in testa, domani vedremo il Torino, ma non sono queste le notizie. Non è ancora una buona Inter, Lukaku si è visto poco, l’Udinese ha perso punteggio e gioco quando è rimasta in 10. De Paul schiaffeggia Candreva dopo una manfrina precedente. C’è qualcosa sopra le righe in questo giocatore, come gli pesasse la valutazione incompiuta del mercato. La vera notizia è la confusione confermata della Juve che a Firenze paga punti duri. Se nelle prime due giornate la Juve è andata a sprazzi, a Firenze non è mai arrivata. Ha avuto anche la sfortuna di veder uscire prima Douglas Costa, il suo miglior giocatore adesso, poi Pjanic e Danilo, ma non ha avuto mai una traccia di gioco né ricordando Allegri né pensando a Sarri. Meglio comunque per ora l’Inter di questa Juve disarticolata, la classifica è giusta. Anche per il Napoli del ragazzo Elmas, splendido quando ha la palla, meno quando deve difendere, però giocatore vero, forse la prima novità del campionato. Ma anche qui un Napoli un po’ dilettantesco, goliardico, più che costruttore rabbioso di gioco. Buona a tratti la Samp, una squadra brava e inoffensiva, come una gita di chierichetti"