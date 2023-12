L'editoriale di Corbo: "Valori umani e tecnici per Mazzarri, De Laurentiis ha indovinato un'altra scelta?"

Ultime notizie Champions League - Vi proponiamo un estratto come di consueto dall'editoriale per l'edizione odierna di Repubblica di Antonio Corbo:

"Superata di slancio anche l’ultima curva di un percorso autunnale accidentato. Non solo il passaggio agli ottavi, si riaprono prospettive azzurre. Un mucchio di motivi per riconoscere anche i suoi valori umani e tecnici ad un uomo, Mazzarri, che il calcio più miope e crudele aveva emarginato a Cagliari, nell’umiliato finale in Sardegna, esonero il 2 maggio 2022. Ha indovinato anche stavolta De Laurentiis, precipitato nell’impopolarità dopo lo scudetto? Sabato presidente e allenatore saranno di nuovo sulla stessa sponda in attesa di sofferte rivincite.

Non solo il passaggio alla fase successiva e la cascata di milioni, c’è tanto altro. Una difesa più solida con Juan Jesus pronto, Rrahmani in lenta ripresa, il sorprendente Natan che indossa con intraprendenza la maglia di difensore sinistro, convinto da Mazzarri a proporsi sulla fascia da autentico terzino mobile. Ottima prova la sua. Ma a centrocampo il Napoli ha dato il meglio, con Anguissa protagonista, ma sono stati di pari affidabilità Lobotka e Zielinski. Nella notte tutta chiara con Osimhen che si riposa segnando prima di cedere il posto a Raspadori si fa notare anche Kvara per la sua caparbia applicazione, avrà tempo per il gol che gli manca tanto. Ha intanto la fiducia del pubblico e di Mazzarri, l’allenatore che il Napoli ha riportato nel calcio. Ma anche lui, il traghettatore, ha riportato la squadra dei primi successi in acque tranquille. Se non ci si aiuta tra vecchi amici".