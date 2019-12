L'editoriale di Corbo: "Mai così complicato il mercato di gennaio durante l'era De Laurentiis"

Notizie Calcio - Vi proponiamo, di seguito, l'editoriale di Antonio Corbo per la Repubblica:

"Il calcio offre al Napoli solo un mese per farsi perdonare gli errori commessi nei primi sei. Da luglio si è lasciato cadere in un incauto ottimismo. Credeva di essere predestinato a un ruolo: l’eterno secondo della Juve.

L’illusione è diventata più perfida con Ancelotti, perché in estate diceva che era possibile anche batterla, altrimenti perché era tornato in Italia lui che aveva vinto quasi tutto, quasi sempre, quasi ovunque? I tifosi hanno cominciato a dubitare il 23 agosto, mancava un giorno all’esordio a Firenze, e Carletto si aggrappò ad un’adorabile bugia.

«Al mercato darei come voto 10».

Volle esagerare per non dire la verità. Pensava il contrario e forse considerava già chiusa la sua avventura a Napoli. Tutti così gli allenatori del grande giro: uscire in silenzio dalle società. Anche Benitez si escluse tornando in aereo da Bilbao, fallito lo spareggio per la Champions parlò in aereo col presidente, 26 agosto 2014. Non aveva avuto i giocatori richiesti. Ma allenò ancora il Napoli tenendo per sé quel segreto. Ancelotti non aspettava Mascherano ma James e qualche altro. In quel 10 al mercato quanti retropensieri. Ripensandoci ha indovinato De Laurentiis: il colombiano con nome d’arte "El Bandido" sta colando a picco nel Real , 7 partite ed un gol appena.

C’erano però dei vizi nella struttura. Mancava un mediano davanti alla difesa; pochi quattro centrocampisti per tre ruoli; la conferma di Ghoulam al buio.

Un’auto con difetti di costruzione può correre anche a 200 orari, ma per pochi km: presto torna in officina. Come il Napoli che ha retto bene persino con il Liverpool ma si è fermato spesso con alcune delle ultime in A.

Con una squadra più forte dello scorso anno ma imperfetta, debilitata da isterismi e cambi di ruolo, il Napoli vive questo mese con l’ansia degli ultimi giri di roulette. Per rifarsi non può sbagliare una sola puntata tra tanti fattori ostili.

1) A differenza di Inter e Milan, il Napoli ha la gestione rigorosa di un privato che risponde in proprio. L’’Inter è pronta a spendere senza che Zhang Jindong ricordi il costo della punizione a Icardi, prestato gratis al Psg ed oggi protagonista a Parigi ( 9 reti e 3 assist in 11 gare).

Ma Zhang ha il colosso Suning, 70 miliardi di fatturato, 380 milioni di clienti fidelizzati. Il Milan è invece sorretto da un "fondo di investimento" che scommette ora sul 38enne Ibrahimovic.

2) Sono limitate le opportunità di mercato a gennaio, non solo le risorse del Napoli.

3) Il Napoli prende nota dei giocatori graditi a Gattuso (De Sciglio, Rodriguez e Koutris dell’Olympiacos Pireo) ma sa che per l’attuale allenatore scatterà di sicuro la conferma solo con il quarto posto. Poi?

4) Sfumato Torreira, è probabile l’acquisto di Lobotka, nazionale slovacco, mediano del Celta Vigo. Non molto veloce, ma ordinato nelle geometrie, ad alcuni ricorda Jonas Thern, ex Roma e Napoli. Un’ottima seconda scelta. 5) Per comprare un difensore il Napoli aspetta decisioni a catena: una parte dalla Juve, dove Sarri chiede Hysaj. In offerta sul mercato c’è Ghoulam. Per un attaccante, molto dipende dall’Inter interessata a prendere Llorente, meno a cedere Politano. Tocca a Conte la prima mossa.

Mai così complicato il mercato di gennaio negli ormai quindici anni dell’era De Laurentiis".