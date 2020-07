L'attacco azzurro ha girato a vuoto, Il Mattino: a secco dopo 6 mesi, si salva solo Lozano

Ultime calcio Napoli - Per ritrovare l'ultima partita di campionato in cui il Napoli non ha segnato nemmeno un gol bisogna salire sulla macchina del tempo e andare addirittura allo scorso 18 gennaio: Napoli-Fiorentina, e anche quella volta gli azzurri persero 2-0.

Mertens

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Quella di ieri contro l'Atalanta, però, è stata una serata da dimenticare per tutto il reparto offensivo, che pure Gattuso ha provato a rivoltare come un calzino nel corso della partita, quando si è reso conto che la scintilla non si accendeva. La legge matematica del cambio dei fattori che non sortisce effetto sul risultato finale si è rivelata valida anche per gli attaccanti azzurri, perché nemmeno Callejon, Milik e Lozano sono riusciti nell'impresa che avevano mancato Politano, Mertens e Insigne: i tre titolari scelti da Gattuso per la sfida all'Atalanta. Zero gol, certo, ma anche zero occasioni degne di questo nome, visto che Gollini non è mai stato realmente impegnato dalle conclusioni del Napoli. Nessun guizzo, nemmeno in un primo tempo nel quale gli azzurri sono riusciti a tenere il campo con maggiore sicurezza, rischiando poco e niente anche in fase difensiva. Mertens non ha inciso. Discorso non del tutto differente per Lorenzo Insigne. Politano, che rispetto agli altri due è rimasto qualche minuto in più in campo, non ha lasciato il segno. Meglio non hanno fatto Milik e Callejon, entrambi subentrati nella ripresa. Tra i tre nuovi entrati, allora, il migliore impatto lo ha avuto Lozano che ha subito bruciato la difesa dell'Atalanta con una serpentina a tutta birra".