L'analisi del CorSport: Politano? Presenza decorativa, il tridente consente all'Atalanta di vivere di rendita. Il Napoli crolla sulle corsie

Ultime calcio - Il Napoli resiste troppo poco per pensare di costruire l’irrealizzabile miracolo Champions, come racconta il Corriere dello Sport:

“In quarantacinque minuti ordinati e dispendiosi ha saputo domare l’Atalanta: linee strette, in tanti dietro la linea del pallone, lperò non riesce a modellare nonostante tiri di più, evidentemente male: la stanchezza di Mertens, pure quella di Insigne, la presenza decorativa di Politano consentono a Gollini (e ai difensori) di vivere di rendita. Il Napoli si ritrova travolto in otto minuti, crollando sulle corsie”