L'analisi del CorSport: "A forza di raccontare Ancelotti come un uomo pacioso e mite, qualcuno si era convinto di avere di fronte Biancaneve..."

Ultimissime calcio Napoli - Angelo Carotenuto, editorialista del Corriere dello Sport, analizza sull’edizione odierna del quotidiano la conferenza stampa dell’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti:

“A forza di raccontare Ancelotti come un uomo pacioso e mite, qualcuno si era convinto di avere di fronte Biancaneve. Ma non si vince la Coppa dei Campioni sulla panchina dei club più potenti al mondo se sei uno che si fa convincere da una vecchina a mordere una mela avvelenata. Dietro un diminutivo per nome e un aspetto da candido, in Ancelotti si nasconde un decisionista. Calmo, ma feroce. Il Napoli si sta sedendo con Ancelotti a un tavolo nuovo, dopo un anno di lavoro speso a selezionare chi e cosa portare al livello superiore. De Laurentiis ha abbracciato questa nuova rotta. Deve essere l’effetto del quindicesimo anno. Corrado Ferlaino, presidente dal 1969, ne attraversò la soglia nel 1984 andando a comprare Maradona”